Оккупанты во время обстрела попали по ведомственному автобусу в Авдеевке, водитель остался жив, пассажирка погибла – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией, – написал руководитель ОВА. – Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека – водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью".
По словам Кириленко, практически в то же время россияне совершили массированный обстрел города Часов Яр.
"Два дома сгорели дотла, еще три повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал – люди вовремя эвакуировались", – отметил глава Донецкой ОВА.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.