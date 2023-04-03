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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты во время обстрела попали по ведомственному автобусу в Авдеевке, водитель остался жив, пассажирка погибла – Донецкая ОВА

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Россияне попали в ведомственный автобус в Авдеевке, в котором в то время находились два человека, отметил Кириленко
Россияне попали в ведомственный автобус в Авдеевке, в котором в то время находились два человека, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 3 апреля обстреляли Авдеевку и Часов Яр Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией, – написал руководитель ОВА. – Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека – водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью".

По словам Кириленко, практически в то же время россияне совершили массированный обстрел города Часов Яр.

"Два дома сгорели дотла, еще три повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал – люди вовремя эвакуировались", – отметил глава Донецкой ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02kRBf5HWvPVspnvg8qSfiQtgzwHhWFYkQEZ3efbixn995KctadFo33zo99v8F85ssl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, автобус, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, Павел Кириленко, пассажиры, российские оккупанты, Часов Яр
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