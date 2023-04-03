Оккупанты во время обстрела попали по ведомственному автобусу в Авдеевке, водитель остался жив, пассажирка погибла – Донецкая ОВА

Россияне попали в ведомственный автобус в Авдеевке, в котором в то время находились два человека, отметил Кириленко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией, – написал руководитель ОВА. – Россияне ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека – водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью".

По словам Кириленко, практически в то же время россияне совершили массированный обстрел города Часов Яр.

"Два дома сгорели дотла, еще три повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал – люди вовремя эвакуировались", – отметил глава Донецкой ОВА.