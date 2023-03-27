Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось, среди раненых есть ребенок

Войска РФ обстреляли Славянск и Дружковку ракетами С-300 около 10.30 сегодня. Изначально Кириленко сообщал об одном погибшем и 25 пострадавших в Славянске. По его данным, в Дружковке пострадавших нет.

Кроме того, в результате удара в Славянске разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов, а в Дружковке почти полностью уничтожен детский сад.

Позже Кириленко обновил пост в Facebook, проинформировав, что число погибших и раненых увеличилось.

Среди пострадавших есть ребенок, добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. ГСЧС сообщает о 25 пострадавших.

"На месте происшествия спасатели Славянского гарнизона ликвидировали пожары трех автомобилей и спасли из-под завала здания мужчину. Также один человек был транспортирован в лечебное учреждение", – добавили в ГСЧС.