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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось, среди раненых есть ребенок

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Славянск подвергся обстрелу ракетами С-300
Славянск подвергся обстрелу ракетами С-300
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В результате обстрела российскими оккупантами Славянска Донецкой области погибли как минимум два человека, еще 29 получили ранения. Об этом проинформировал глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

Войска РФ обстреляли Славянск и Дружковку ракетами С-300 около 10.30 сегодня. Изначально Кириленко сообщал об одном погибшем и 25 пострадавших в Славянске. По его данным, в Дружковке пострадавших нет. 

Кроме того, в результате удара в Славянске разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов, а в Дружковке почти полностью уничтожен детский сад. 

Позже Кириленко обновил пост в Facebook, проинформировав, что число погибших и раненых увеличилось. 

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0DZzX95qTnPeT9iYqKqrQBdtgjuT9JMHAPNTvgdbMDJSPv7Js9xR1GSG5SiTzbyCql

Среди пострадавших есть ребенок, добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. ГСЧС сообщает о 25 пострадавших. 

"На месте происшествия спасатели Славянского гарнизона ликвидировали пожары трех автомобилей и спасли из-под завала здания мужчину. Также один человек был транспортирован в лечебное учреждение", – добавили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02xV7EZ4rbkZyn76RhBURGmfdLwAhThRK8sRV22HnVzbyyk4tTdEXFPsLzDu4Pg1oRl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ГСЧС, Донецкая область, Славянск, Донецкая ОГА, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ребенок, Павел Кириленко
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