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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили четыре и ранили 11 человек, разрушены жилые дома

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Оккупанты ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области
Оккупанты ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Telegram 5 апреля сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

На донецком направлении под обстрелами вражеских "Градов" оказался Украинск Селидовской общины, там повреждено пять домов. В Очеретинской общине повреждены линии электропередачи.

"На горловском направлении Константиновка получила два удара из "Торнадо" – повреждены больница, центр учета бездомных лиц, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшее кафе. Один человек ранен в Торецке. Известно о пяти раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении разрушено здание в Николаевке, повреждены несколько домов в Северске, зафиксированы обстрелы Торского Лиманской общины.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли четыре жителя Донецкой области, еще 11 получили ранения.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Северск, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, Павел Кириленко, российские оккупанты
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