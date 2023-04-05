Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили четыре и ранили 11 человек, разрушены жилые дома

На донецком направлении под обстрелами вражеских "Градов" оказался Украинск Селидовской общины, там повреждено пять домов. В Очеретинской общине повреждены линии электропередачи.
"На горловском направлении Константиновка получила два удара из "Торнадо" – повреждены больница, центр учета бездомных лиц, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшее кафе. Один человек ранен в Торецке. Известно о пяти раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте", – написал Кириленко.
На лисичанском направлении разрушено здание в Николаевке, повреждены несколько домов в Северске, зафиксированы обстрелы Торского Лиманской общины.
Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли четыре жителя Донецкой области, еще 11 получили ранения.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.