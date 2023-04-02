Обстрел Константиновки Донецкой области. Число погибших увеличилось до шести

По уточненным данным, еще восемь человек получили осколочные ранения. Всем им сейчас оказывают медицинскую помощь.
По информации Ермака, враг нанес два удара ракетами С-300 и совершил четыре залпа из РСЗО "Ураган".
"Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, три автомобиля", – отметил глава ОП.
Изначально сообщалось, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.