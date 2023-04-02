Обстрел Константиновки Донецкой области. Число погибших увеличилось до шести

По информации Ермака, враг нанес два удара ракетами С-300 и совершил четыре залпа из РСЗО "Ураган" Фото: Андрій Єрмак / Telegram

По уточненным данным, еще восемь человек получили осколочные ранения. Всем им сейчас оказывают медицинскую помощь.

По информации Ермака, враг нанес два удара ракетами С-300 и совершил четыре залпа из РСЗО "Ураган".

"Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, три автомобиля", – отметил глава ОП.

Изначально сообщалось, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения.