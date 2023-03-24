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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Донецкой области погибли люди в Константиновке и Часовом Яре – ОВА

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Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и нанесли авиаудары
Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и нанесли авиаудары
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По меньшей мере три мирных жителя Донецкой области погибли и еще пять получили ранения из-за обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко утром 24 марта.

По его информации, за 23 марта россияне убили трех жителей Донецкой области: двух в Константиновке и одного в городе Часов Яр. Еще пять человек – жители Константиновки, Часового Яра, Торецка, Авдеевки – были ранены. 

Кроме того, в ночь на 24 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке – попали в Центр учета бездомных лиц, где на тот момент находились 10 человек. В результате удара еще три человека погибли, два были ранены.

Вечером 23 марта оккупанты нанесли очередной авиаракетный удар по городу Авдеевка. Ракеты попали в жилой квартал и по окрестностям коксохимического завода. 

В Красногоровке обстрелами повреждены два пятиэтажных жилых дома, в Горняке  семь многоэтажек, здание нерабочей больницы и линии электропередач. Также под обстрел попала Марьинка.

В городе Часов Яр повреждены два дома. В Торецкой общине повреждены 23 дома в Нью-Йорке, три двухэтажки и один частный дом в Торецке. Одиночные обстрелы зафиксированы в Орехово-Васильевке, Миньковке и Васюковке.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Донецкая область, Константиновка, Авдеевка, Авдеевский коксохим, обстрелы, война России против Украины, Торецк, Павел Кириленко, Нью-Йорк Донецкой области, Часов Яр
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