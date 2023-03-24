В результате обстрелов Донецкой области погибли люди в Константиновке и Часовом Яре – ОВА

По его информации, за 23 марта россияне убили трех жителей Донецкой области: двух в Константиновке и одного в городе Часов Яр. Еще пять человек – жители Константиновки, Часового Яра, Торецка, Авдеевки – были ранены.

Кроме того, в ночь на 24 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке – попали в Центр учета бездомных лиц, где на тот момент находились 10 человек. В результате удара еще три человека погибли, два были ранены.

Вечером 23 марта оккупанты нанесли очередной авиаракетный удар по городу Авдеевка. Ракеты попали в жилой квартал и по окрестностям коксохимического завода.

В Красногоровке обстрелами повреждены два пятиэтажных жилых дома, в Горняке – семь многоэтажек, здание нерабочей больницы и линии электропередач. Также под обстрел попала Марьинка.

В городе Часов Яр повреждены два дома. В Торецкой общине повреждены 23 дома в Нью-Йорке, три двухэтажки и один частный дом в Торецке. Одиночные обстрелы зафиксированы в Орехово-Васильевке, Миньковке и Васюковке.