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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары, погибли шесть и ранены 11 мирных жителей

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В результате вчерашнего обстрела Константиновки погибло шесть человек
В результате вчерашнего обстрела Константиновки погибло шесть человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты наносили по территории Донецкой области ракетные и артиллерийские удары. Об этом в Telegram 3 апреля сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

"Вчера утром россияне нанесли удар ракетами С-300 и "Ураганами" по Константиновке – погибли шесть человек, ранены девять. Повреждены 17 многоэтажек, 18 частных домов, детсад, больница и админздание", – написал Кириленко.

На волновахском направлении под огонь вражеских "Градов" попала Пречистовка, там обошлось без жертв.

"На донецком направлении россияне девять раз обстреляли из артиллерии Кураховскую общину – поврежден объект энергетической инфраструктуры, девять домов в Курахово и 20 домов в Горняке. В Марьинской общине под огнем Марьинка, Красногоровка и Георгиевка. Авдеевка получила три ракетных удара – ракеты попали в жилой сектор и на территорию Авдеевского коксохимического завода. В Очеретино повреждено админздание", – подчеркнул глава ОВА.

На горловском направлении известно о двух раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте. В Торецкой общине повреждено 17 домов, в Соледарской – четыре.

На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы в Заречном Лиманской общины и Северске.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Константиновка, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, российские оккупанты
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