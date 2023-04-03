Обстрелы Донецкой области. Оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары, погибли шесть и ранены 11 мирных жителей

В результате вчерашнего обстрела Константиновки погибло шесть человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Вчера утром россияне нанесли удар ракетами С-300 и "Ураганами" по Константиновке – погибли шесть человек, ранены девять. Повреждены 17 многоэтажек, 18 частных домов, детсад, больница и админздание", – написал Кириленко.

На волновахском направлении под огонь вражеских "Градов" попала Пречистовка, там обошлось без жертв.

"На донецком направлении россияне девять раз обстреляли из артиллерии Кураховскую общину – поврежден объект энергетической инфраструктуры, девять домов в Курахово и 20 домов в Горняке. В Марьинской общине под огнем Марьинка, Красногоровка и Георгиевка. Авдеевка получила три ракетных удара – ракеты попали в жилой сектор и на территорию Авдеевского коксохимического завода. В Очеретино повреждено админздание", – подчеркнул глава ОВА.

На горловском направлении известно о двух раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте. В Торецкой общине повреждено 17 домов, в Соледарской – четыре.

На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы в Заречном Лиманской общины и Северске.