В результате обстрелов Донецкой области 4 апреля шесть человек погибли, семь ранены – Офис генпрокурора

По данным ОГПУ, оккупанты использовали ракеты, артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град".

"В эпицентре ударов вооруженных сил РФ в очередной раз оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке – горный диспетчер и медсестра, продавец из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в селе Ласточкино Покровского района", – говорится в сообщении.

В Бахмуте, Гирниках и Очеретном ранения разной степени тяжести получили семь мирных жителей. Взрывной волной и осколками российских снарядов повреждены административное здание, жилье и хозпостройки.

Офис генпрокурора начал досудебные расследования в рамках уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко ранее сообщал, что в ночь с 3-го на 4 апреля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Торецку. В результате атаки погибли два человека, повреждены здание шахты, ремонтно-механический завод и частные дома.

Помимо этого, ночью россияне несколько раз били по Кураховской общине с применением артиллерии и ракет. В городе повреждены торговый комплекс, здания "Укрпошти" и "Укртелекома", больница и несколько многоэтажек. Там никто не пострадал.