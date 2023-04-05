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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Донецкой области 4 апреля шесть человек погибли, семь ранены – Офис генпрокурора

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Взрывной волной и осколками российских снарядов повреждены жилье и хозпостройки
Взрывной волной и осколками российских снарядов повреждены жилье и хозпостройки
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

4 апреля России обстреляла из разных видов оружия населенные пункты на севере Донецкой области. Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила 4 апреля в Telegram.

По данным ОГПУ, оккупанты использовали ракеты, артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град".

"В эпицентре ударов вооруженных сил РФ в очередной раз оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке – горный диспетчер и медсестра, продавец из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в селе Ласточкино Покровского района", – говорится в сообщении.

В Бахмуте, Гирниках и Очеретном  ранения разной степени тяжести получили семь мирных жителей. Взрывной волной и осколками российских снарядов повреждены административное здание, жилье и хозпостройки.

Офис генпрокурора начал досудебные расследования в  рамках уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко ранее сообщал, что в ночь с 3-го на 4 апреля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Торецку. В результате атаки погибли два человека, повреждены здание шахты, ремонтно-механический завод и частные дома.

Помимо этого, ночью россияне несколько раз били по Кураховской общине с применением артиллерии и ракет. В городе повреждены торговый комплекс, здания "Укрпошти" и "Укртелекома", больница и несколько многоэтажек. Там никто не пострадал.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, раненые, РСЗО, Красногоровка, армия РФ, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Ласточкино, ракеты, Бахмут, Торецк, погибшие, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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