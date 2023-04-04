Оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по Торецку, погибли два человека – ОВА

Всего за сутки российские захватчики убили четырех жителей Донецкой области Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате атаки со стороны противника погибли два человека, повреждено здание шахты, ремонтно-механический завод и частные дома.

Помимо этого, ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховской общине с применением артиллерии и ракет. В городе поврежден торговый комплекс, здания "Укрпошти" и "Укртелекома", больница и несколько многоэтажек. Там никто не пострадал.

На волновахском направлении под обстрелами был Угледар и Богоявленка. Обошлось без жертв.

"На горловском направлении известно о двух поврежденных админзданиях, трех многоэтажках и частном доме в Бахмуте. Под обстрелами Константиновка, Часов Яр и окрестности Соледарской общины", – написал глава ОВА.

На лисичанском направлении жилые дома повреждены в Северске.

Всего за сутки российские захватчики убили четырех жителей Донецкой области, еще троих – ранили.