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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей – Минреинтеграции

В Донецкой области работает пять эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", отметили в Минреинтеграции
В Донецкой области работает пять эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", отметили в Минреинтеграции
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании 4 апреля единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта области, где ситуация безопасности остается критической.

Об этом сообщается в Facebook Минреинтеграции.

"В области работает пять эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях, – сказано в сообщении. – Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой".

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0g1XQqJDnLtep7MHaAbJtaNdqiJFwYQyNE8rpo7TzhhGR9yyvSfgBuxrNf3bMi9col

Контекст:

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

23 марта Нацполиция Украины сообщила, что из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки Донецкой области эвакуировали всех детей.

Однако некоторые родители намеренно прячут своих детей, не позволяя эвакуировать с опасных территорий ни их самих, ни их детей.

Теги: Украина, Донецкая область, полиция, эвакуация, дети, обстрелы, война России против Украины, заседание, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экипаж
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