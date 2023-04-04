В 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей – Минреинтеграции

Об этом сообщается в Facebook Минреинтеграции.

"В области работает пять эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях, – сказано в сообщении. – Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой".

Контекст:

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

23 марта Нацполиция Украины сообщила, что из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки Донецкой области эвакуировали всех детей.

Однако некоторые родители намеренно прячут своих детей, не позволяя эвакуировать с опасных территорий ни их самих, ни их детей.