Жители Авдеевки не хотят эвакуироваться и прячут детей – глава ГВА

В Авдеевке остается восемь детей, отметили в ГВА Фото: Павло Кириленко / Facebook (архив)

Об этом 4 апреля в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Есть, к сожалению, еще дети. Восемь детей еще в городе остается, это какие-то шпионские страсти у нас, спецоперации, как их найти", – рассказал руководитель ГВА.

По его словам, люди прибегают к обману, говорят, "что детей нет в городе, выехали к каким-то фантастическим родственникам, у которых даже телефонов нет".

Барабаш выразил уверенность, что в ближайшее время удастся вывезти всех детей, остающихся в Авдеевке.

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркивало, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадал тогда только Бахмут, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.

31 марта в результате российского обстрела в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать накануне уговаривали эвакуироваться с семьей, но она отказалась, сообщали в Донецкой ОВА.