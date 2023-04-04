ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Авдеевки не хотят эвакуироваться и прячут детей – глава ГВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Авдеевке остается восемь детей, отметили в ГВА
В Авдеевке остается восемь детей, отметили в ГВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook (архив)

Гражданские, которые остались в Авдеевке Донецкой области, отказываются эвакуироваться из прифронтового города и прячут своих детей.

Об этом 4 апреля в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Есть, к сожалению, еще дети. Восемь детей еще в городе остается, это какие-то шпионские страсти у нас, спецоперации, как их найти", – рассказал руководитель ГВА.

По его словам, люди прибегают к обману, говорят, "что детей нет в городе, выехали к каким-то фантастическим родственникам, у которых даже телефонов нет".

Барабаш выразил уверенность, что в ближайшее время удастся вывезти всех детей, остающихся в Авдеевке.

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркивало, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадал тогда только Бахмут, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.

31 марта в результате российского обстрела в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать накануне уговаривали эвакуироваться с семьей, но она отказалась, сообщали в Донецкой ОВА.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

По информации Барабаша, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен. Он уточнил, что в городе, несмотря на полное разрушение его инфраструктуры, живут и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, эвакуация, Авдеевка, дети, обстрелы, война России против Украины, ребенок, родители, российские оккупанты, Виталий Барабаш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
Названа самая модная стрижка 2023 года
Названа самая модная стрижка 2023 года
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались
Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались
Никитюк снялась в постели и показала, что пьет по утрам
Никитюк снялась в постели и показала, что пьет по утрам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (77206)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (58896)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (40160)
4
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (32572)
5
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (26498)
6
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (19652)
7
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (19126)
8
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет (15799)
 
 
 
 