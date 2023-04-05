Два человека погибли, еще четыре получили ранения в результате обстрела оккупантами Алексеево-Дружковки – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Два человека погибли, четыре ранены – таковы оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, оккупанты обстреляли поселок около 11.00 – попали в жилищный сектор.

"По предварительным данным, кассетные боеприпасы. На месте попадания работают пиротехники – обезвреживают неразорванные снаряды", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Утром Кириленко сообщал, что за последние сутки оккупанты убили четверых и ранили 11 мирных жителей в области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.