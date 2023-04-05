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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два человека погибли, еще четыре получили ранения в результате обстрела оккупантами Алексеево-Дружковки – Донецкая ОВА

Российские оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку около 11.00, отметил Кириленко
Российские оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку около 11.00, отметил Кириленко 
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 5 апреля кассетными боеприпасами обстреляли поселок городского типа Алексеево-Дружковку Донецкой области.

Об этом в Facebook проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Два человека погибли, четыре ранены – таковы оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, оккупанты обстреляли поселок около 11.00 – попали в жилищный сектор.

"По предварительным данным, кассетные боеприпасы. На месте попадания работают пиротехники – обезвреживают неразорванные снаряды", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0YLPKPhCbzLx7f4qeY9Pmcpos6jnjnubjHJN4AZJ7fNzTre6noQ5Zg8e7RQZZzvjZl

Утром Кириленко сообщал, что за последние сутки оккупанты убили четверых и ранили 11 мирных жителей в области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
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