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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный показал, как минометчики с аэроразведкой уничтожают оккупантов под Бахмутом. Видео

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Каждый миномет может поражать даже движущуюся цель, передвижение пехоты российских оккупантов, рассказали на видео украинские защитники
Каждый миномет может поражать даже движущуюся цель, передвижение пехоты российских оккупантов, рассказали на видео украинские защитники
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 6 апреля в Facebook опубликовал видео эффективной работы украинских защитников в районе Бахмута Донецкой области.

"Минометные расчеты 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под Бахмутом и крепко держат оборону", – написал главком ВСУ.

На видео украинские военные рассказывают, что поймали российских оккупантов на "пересменке" и очень мощно ударили по ним.

"Мы создали так, что каждый миномет может поражать даже движущуюся цель, передвижение пехоты. Мы заранее просчитываем, где она будет находиться за время подлета мины, вовремя даем команду на открытие огня", – сообщил боец 127-й ОБр ТрО Евгений.   

Главная задача – "чтобы враги быстрее закончились и Украина зажила мирной жизнью", рассказывают военные, их цитирует Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/226073776747906/

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта Залужный. 26 марта он сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

28 марта командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что российские оккупанты бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Валерий Залужный, миномет, потери армии России, российские оккупанты
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