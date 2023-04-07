Залужный показал, как минометчики с аэроразведкой уничтожают оккупантов под Бахмутом. Видео

Каждый миномет может поражать даже движущуюся цель, передвижение пехоты российских оккупантов, рассказали на видео украинские защитники Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Минометные расчеты 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под Бахмутом и крепко держат оборону", – написал главком ВСУ.

На видео украинские военные рассказывают, что поймали российских оккупантов на "пересменке" и очень мощно ударили по ним.

"Мы создали так, что каждый миномет может поражать даже движущуюся цель, передвижение пехоты. Мы заранее просчитываем, где она будет находиться за время подлета мины, вовремя даем команду на открытие огня", – сообщил боец 127-й ОБр ТрО Евгений.

Главная задача – "чтобы враги быстрее закончились и Украина зажила мирной жизнью", рассказывают военные, их цитирует Залужный.