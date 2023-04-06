В российских "вбросах" по Бахмуту еще ни разу не проскочила правдивая информация – Маляр

Маляр: Очень радует одно: утечки информации у нас нет Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Когда мониторю инфовбросы врага по Бахмуту – о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, – очень радует одно: утечки информации у нас нет", – написала Маляр.

По ее словам, еще ни разу "не проскочила информация, соответствующая действительности".