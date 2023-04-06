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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российских "вбросах" по Бахмуту еще ни разу не проскочила правдивая информация – Маляр

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Маляр: Очень радует одно: утечки информации у нас нет
Маляр: Очень радует одно: утечки информации у нас нет
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Дезинформация оккупантов о докладах и мнениях в украинском командовании относительно обороны Бахмута Донецкой области еще ни разу не соответствовала действительности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом она написала в Telegram 6 апреля.

"Когда мониторю инфовбросы врага по Бахмуту – о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, – очень радует одно: утечки информации у нас нет",  написала Маляр.

По ее словам, еще ни разу "не проскочила информация, соответствующая действительности".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждало со ссылкой на собственные источники, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным "возник спор по поводу битвы в районе Бахмута" – Залужный и другие военные якобы считали, что следует отвести оттуда войска.

В тот е день в Офисе президента Украины сообщили, на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта Залужный.

Теги: Россия, Анна Маляр, война России против Украины, фейк, Бахмут, дезинформация, российские оккупанты
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