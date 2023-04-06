В российских "вбросах" по Бахмуту еще ни разу не проскочила правдивая информация – Маляр

"Когда мониторю инфовбросы врага по Бахмуту – о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, – очень радует одно: утечки информации у нас нет", – написала Маляр.
По ее словам, еще ни разу "не проскочила информация, соответствующая действительности".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждало со ссылкой на собственные источники, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным "возник спор по поводу битвы в районе Бахмута" – Залужный и другие военные якобы считали, что следует отвести оттуда войска.
В тот е день в Офисе президента Украины сообщили, на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта Залужный.