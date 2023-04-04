Россияне записали фейк с "обращением ВСУ" к Залужному

Бойцы 53-й ОМБр опровергают достоверность видео, распространенного от их имени Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook

Псевдовоенные на видео обращаются к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному из-за якобы патовой ситуации на авдеевском отрезке фронта, называя его "второй Бахмут".

Они говорят о якобы значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медицинского обеспечения, а также о самовольном оставлении удерживаемых позиций другими украинскими подразделениями, отмечается в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что это видео – постановка, а информация, озвученная на записи, не соответствует действительности, что подтверждается официальным обращением 53-й ОМБр.

"Распространяя подобные материалы, враг пытается деморализовать украинцев и сломить наше сопротивление", – говорится в сообщении.