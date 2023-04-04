Россияне записали фейк с "обращением ВСУ" к Залужному

Псевдовоенные на видео обращаются к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному из-за якобы патовой ситуации на авдеевском отрезке фронта, называя его "второй Бахмут".
Они говорят о якобы значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медицинского обеспечения, а также о самовольном оставлении удерживаемых позиций другими украинскими подразделениями, отмечается в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что это видео – постановка, а информация, озвученная на записи, не соответствует действительности, что подтверждается официальным обращением 53-й ОМБр.
"Распространяя подобные материалы, враг пытается деморализовать украинцев и сломить наше сопротивление", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 апреля 2023 года, составили около 175 690 военных, 3627 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".