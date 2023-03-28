Россияне сами признали провал своего фейка о якобы нападении украинского военного на женщину с ребенком – ГУР

Видео было якобы снято с регистратора в автомобиле женщины. В нем машина с якобы украинскими военными останавливает машину женщины, они, угрожая, требует показать документы, а после этого стреляют в сторону машины из автоматов и уезжают. В ГУР назвали доказательства того, что оно является постановочным.
В ГУР отметили, что ролик за примитивное исполнение и показательную фейковость подверг критике ряд российских пропагандистов и Telegram-каналов. Видео разместило на своей странице в Twitter российское министерство иностранных дел, обвинив украинцев в "нацизме", но быстро его удалило.
"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой враждебной ИПСО (информационно-психологической спецоперации), как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз с крымскими татарами. Из диалога военного и находившейся за рулем женщины можно понять, что она якобы относится к крымскотатарскому народу. Ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими нравственными нормами и темами", – говорится в сообщении ГУР.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 170 тыс. российских оккупантов.