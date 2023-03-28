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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне сами признали провал своего фейка о якобы нападении украинского военного на женщину с ребенком – ГУР

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Пропагандисты пытались обвинить ВСУ в нападении на гражданских
Пропагандисты пытались обвинить ВСУ в нападении на гражданских
Скриншот: Shtirlitz53 / Twitter

Россияне разместили в сети фейковое видео, где неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком. Его раскритиковали сами пропагандисты, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 28 марта

Видео было якобы снято с регистратора в автомобиле женщины. В нем машина с якобы украинскими военными останавливает машину женщины, они, угрожая, требует показать документы, а после этого стреляют в сторону машины из автоматов и уезжают. В ГУР назвали доказательства того, что оно является постановочным.

  1. Локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги стрельбище боевиков так называемой "ДНР".
  2. Один из источников вброса имеет ник “Юрий Алексеич Z V”.
  3. Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. На видео на машины нанесены кресты Вермахта.
  4. Регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины.
  5. Кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные, был изготовлен в России и никогда не поставлялся в Украину.
  6. Некачественный монтаж. В 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно, снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук.

В ГУР отметили, что ролик за примитивное исполнение и показательную фейковость подверг критике ряд российских пропагандистов и Telegram-каналов. Видео разместило на своей странице в Twitter российское министерство иностранных дел, обвинив украинцев в "нацизме", но быстро его удалило.

"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой враждебной ИПСО (информационно-психологической спецоперации), как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз с крымскими татарами. Из диалога военного и находившейся за рулем женщины можно понять, что она якобы относится к крымскотатарскому народу. Ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими нравственными нормами и темами", – говорится в сообщении ГУР.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 170 тыс. российских оккупантов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: видео, российская агрессия, война России против Украины, фейк, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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