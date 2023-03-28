Россияне сами признали провал своего фейка о якобы нападении украинского военного на женщину с ребенком – ГУР

Видео было якобы снято с регистратора в автомобиле женщины. В нем машина с якобы украинскими военными останавливает машину женщины, они, угрожая, требует показать документы, а после этого стреляют в сторону машины из автоматов и уезжают. В ГУР назвали доказательства того, что оно является постановочным.

Локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги стрельбище боевиков так называемой "ДНР". Один из источников вброса имеет ник “Юрий Алексеич Z V”. Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. На видео на машины нанесены кресты Вермахта. Регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины. Кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные, был изготовлен в России и никогда не поставлялся в Украину. Некачественный монтаж. В 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно, снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук.

В ГУР отметили, что ролик за примитивное исполнение и показательную фейковость подверг критике ряд российских пропагандистов и Telegram-каналов. Видео разместило на своей странице в Twitter российское министерство иностранных дел, обвинив украинцев в "нацизме", но быстро его удалило.

"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой враждебной ИПСО (информационно-психологической спецоперации), как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз с крымскими татарами. Из диалога военного и находившейся за рулем женщины можно понять, что она якобы относится к крымскотатарскому народу. Ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими нравственными нормами и темами", – говорится в сообщении ГУР.