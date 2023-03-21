В ГУР МО Украины рассказали, по каким сценариям может пройти смена власти в России

"То, что это произойдет, – однозначно. Последние решения, позиции Международного уголовного суда на это влияют. Понятно, что в России увеличивается количество людей, которые хотят дистанцироваться от [президента РФ Владимира] Путина, в том числе среди тех, кто находится во власти", – сказал он.

Юсов отметил, что могут быть разные сценарии, в том числе бунт.

"Революция – вряд ли, потому что для этого необходимо большое количество сознательных граждан, которые имеют собственную позицию. Но бунт недовольных, тех, по кому уже ударили и пустой холодильник, и санкции, и ликвидированные в Украине оккупанты, – это возможно", – сказал он.

Больше всего, по словам Юсова, Путин и его окружение боятся бунта элит. По мнению представителя ГУР, это тоже один из возможных сценариев. Он отметил, что ждать смены власти в РФ стоит "в ближайшее время".