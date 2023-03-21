В ГУР МО Украины рассказали, по каким сценариям может пройти смена власти в России

"То, что это произойдет, – однозначно. Последние решения, позиции Международного уголовного суда на это влияют. Понятно, что в России увеличивается количество людей, которые хотят дистанцироваться от [президента РФ Владимира] Путина, в том числе среди тех, кто находится во власти", – сказал он.
Юсов отметил, что могут быть разные сценарии, в том числе бунт.
"Революция – вряд ли, потому что для этого необходимо большое количество сознательных граждан, которые имеют собственную позицию. Но бунт недовольных, тех, по кому уже ударили и пустой холодильник, и санкции, и ликвидированные в Украине оккупанты, – это возможно", – сказал он.
Больше всего, по словам Юсова, Путин и его окружение боятся бунта элит. По мнению представителя ГУР, это тоже один из возможных сценариев. Он отметил, что ждать смены власти в РФ стоит "в ближайшее время".
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.
У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.
Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.