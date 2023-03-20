"Это хорошая режиссура". В ГУР МО прокомментировали визит Путина в Мариуполь

"Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас ведутся дискуссии в разных экспертных средах, жив ли в принципе сам Путин", – сказал Юсов.

Он отметил, что если Путин жив, то его обычно видно на встречах за длинным столом, на большом расстоянии от живых людей. У него дрожит рука и есть много других характерных признаков, которых нет у человека, который находился в Мариуполе, сказал Юсов.

"Это хорошая режиссура, и понятно, что российская пропаганда умеет делать разные постановки. Но никаких доказательств, что именно Путин был в Мариуполе, не предоставлено", – сказал Юсов.

По его словам, жив реальный Путин или нет, не имеет никакого значения, так как "царь уже ненастоящий".