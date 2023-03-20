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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это хорошая режиссура". В ГУР МО прокомментировали визит Путина в Мариуполь

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ГУР: Ведутся дискуссии, жив ли в принципе сам Путин
ГУР: Ведутся дискуссии, жив ли в принципе сам Путин
Скриншот: kremlin.ru

У Главного управления разведки Минобороны нет доказательств, что во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области приезжал именно российский диктатор Владимир Путин и что он вообще еще жив. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас ведутся дискуссии в разных экспертных средах, жив ли в принципе сам Путин", – сказал Юсов.

Он отметил, что если Путин жив, то его обычно видно на встречах за длинным столом, на большом расстоянии от живых людей. У него дрожит рука и есть много других характерных признаков, которых нет у человека, который находился в Мариуполе, сказал Юсов.

"Это хорошая режиссура, и понятно, что российская пропаганда умеет делать разные постановки. Но никаких доказательств, что именно Путин был в Мариуполе, не предоставлено", – сказал Юсов.

По его словам, жив реальный Путин или нет, не имеет никакого значения, так как "царь уже ненастоящий".

Контекст:

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете в ночь на 19 марта и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

Также Путин пообщался с жителями Мариуполя, во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ: "Это все неправда! Это напоказ!"

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Мариуполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Донецкая область, Мариуполь, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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