Глава "Укрзалізниці": Мы готовы запустить поезд по маршруту Мариуполь – Гаага

"Мы всегда стремились достичь высочайшего уровня сервиса для каждого нашего пассажира. А сейчас сложилась такая интересная ситуация, что мы готовы запустить поезд по маршруту Мариуполь – Гаага ради одного единственного пассажира", – написал он.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

19 марта в Кремле заявили, что Путин приезжал в Мариуполь Донецкой области. Этот город оккупирован российскими захватчиками в мае 2022 года.