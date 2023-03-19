ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава "Укрзалізниці": Мы готовы запустить поезд по маршруту Мариуполь – Гаага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Камышин написал, что готовы отправить поезд ради одного человека
Камышин написал, что готовы отправить поезд ради одного человека
Фото: #залізні_зміни / Telegram

Государственное предприятие "Укрзалізниця" готово пустить поезд из Украины в нидерландский город Гаага, где находится Международный уголовный суд. Это следует из заявления 19 марта в Telegram главы "Укрзалізниці" Александра Камышина.

"Мы всегда стремились достичь высочайшего уровня сервиса для каждого нашего пассажира. А сейчас сложилась такая интересная ситуация, что мы готовы запустить поезд по маршруту Мариуполь – Гаага ради одного единственного пассажира", – написал он.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

19 марта в Кремле заявили, что Путин приезжал в Мариуполь Донецкой области. Этот город оккупирован российскими захватчиками в мае 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Укрзалізниця, Мариуполь, Гаага, маршрут, поезда, пассажиры, Александр Камышин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (64081)
2
Мишина показала, как принимает душ (33575)
3
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (32865)
4
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (28093)
5
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (23093)
6
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (17290)
7
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт (16538)
8
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца (16205)
 
 
 
 