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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW рассказали, зачем Путину могло понадобиться посещение Мариуполя

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В ISW отметили, что посещение Путиным Мариуполя включало "странную поездку по городу" за рулем авто
В ISW отметили, что посещение Путиным Мариуполя включало "странную поездку по городу" за рулем авто
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин приезжал в оккупированный Мариуполь Донецкой области 19 марта, вероятно, в целях создания образа "неуязвимого" и якобы вовлеченного в военные действия лидера. Об этом в оперативном анализе 19 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

В Институте исследования войны подчеркнули, что визит Путина в Мариуполь включал в себя "тщательно срежиссированные" встречи с жителями и "странную поездку" по городу, во время которой Путин якобы сам вел машину,

"Кремль, вероятно, обставил первый визит Путина в оккупированную Украину за пределами Крыма как спонтанную поездку, чтобы представить Путина как непобедимого лидера военного времени, который может без опасений посещать зону боевых действий. Путин, вероятно, выбрал для посещения Мариуполь, потому что это город, захваченный с мая 2022 года, который находится далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные власти уже ввели строгие меры безопасности", – поясняют аналитики.

Также в ISW считают, что визит мог быть ответом на ордер Международного уголовного суда на арест Путина за участие в военных преступлениях, связанных с депортацией украинских детей, не менее тысячи из которых были депортированы только из Мариуполя.

"Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также был направлен на то, чтобы развеять давний и распространенный в националистическом пространстве [российского интернета] страх перед возможным украинским контрнаступлением на юге Украины", – говорится в отчете.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете в ночь на 19 марта и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

Также Путин пообщался с жителями Мариуполя, во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ. "Это все неправда! Это напоказ!"

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые сегодня сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города сейчас не существует. 

В сентябре 2022 года советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Бойченко 9 марта сообщал, что оккупанты остановили все строительство в Мариуполе, потому что осознают близость украинского контрнаступления.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, депортация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, ISW
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