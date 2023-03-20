В ISW рассказали, зачем Путину могло понадобиться посещение Мариуполя

В ISW отметили, что посещение Путиным Мариуполя включало "странную поездку по городу" за рулем авто Фото: EPA

В Институте исследования войны подчеркнули, что визит Путина в Мариуполь включал в себя "тщательно срежиссированные" встречи с жителями и "странную поездку" по городу, во время которой Путин якобы сам вел машину,

"Кремль, вероятно, обставил первый визит Путина в оккупированную Украину за пределами Крыма как спонтанную поездку, чтобы представить Путина как непобедимого лидера военного времени, который может без опасений посещать зону боевых действий. Путин, вероятно, выбрал для посещения Мариуполь, потому что это город, захваченный с мая 2022 года, который находится далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные власти уже ввели строгие меры безопасности", – поясняют аналитики.

Также в ISW считают, что визит мог быть ответом на ордер Международного уголовного суда на арест Путина за участие в военных преступлениях, связанных с депортацией украинских детей, не менее тысячи из которых были депортированы только из Мариуполя.

"Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также был направлен на то, чтобы развеять давний и распространенный в националистическом пространстве [российского интернета] страх перед возможным украинским контрнаступлением на юге Украины", – говорится в отчете.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете в ночь на 19 марта и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

Также Путин пообщался с жителями Мариуполя, во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ. "Это все неправда! Это напоказ!"

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.