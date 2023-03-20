"Далеко от линии боевых действий". В Белом доме отреагировали на поездку Путина в оккупированный Мариуполь

Кирби преуменьшил значение поездки Путина на выходные в Мариуполь, отметив, что он находится "далеко от линии фронта боевых действий" в Украине.
"Для него это был удобный повод поехать в преддверии визита [президента Китая] Си [Цзиньпина], чтобы показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще руководит, и что его военные все еще имеют оккупированную территорию внутри Украины. Нет никаких сомнений в том, что он мог бы сам увидеть – или мы надеемся, что он увидит, – насколько плохо идут дела у его военных там, где на самом деле идут боевые действия", – добавил он.
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете в ночь на 19 марта и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".
Также Путин пообщался с жителями Мариуполя, во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ: "Это все неправда! Это напоказ!"
В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Мариуполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.