"Далеко от линии боевых действий". В Белом доме отреагировали на поездку Путина в оккупированный Мариуполь

Кирби преуменьшил значение поездки Путина на выходные в Мариуполь, отметив, что он находится "далеко от линии фронта боевых действий" в Украине.

"Для него это был удобный повод поехать в преддверии визита [президента Китая] Си [Цзиньпина], чтобы показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще руководит, и что его военные все еще имеют оккупированную территорию внутри Украины. Нет никаких сомнений в том, что он мог бы сам увидеть – или мы надеемся, что он увидит, – насколько плохо идут дела у его военных там, где на самом деле идут боевые действия", – добавил он.