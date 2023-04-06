Маляр рассказала, как принимаются оперативные решения и что скрывается за словами "в Бахмуте продолжаются бои"

"Немного приоткрою завесу, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения. Конечно, [расскажу] только то, что разрешили военные", – написала она.
Маляр пояснила, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.
При этом, заверила замминистра, оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7. В свою очередь, штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям; руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.
"Оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и бахмутское направление", – добавила она.
По словам заместителя министра обороны Украины, командование ОСГВ на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.
"То есть когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть", подытожила Маляр.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.
28 марта командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что российские оккупанты бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".