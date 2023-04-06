Маляр рассказала, как принимаются оперативные решения и что скрывается за словами "в Бахмуте продолжаются бои"

"Немного приоткрою завесу, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения. Конечно, [расскажу] только то, что разрешили военные", – написала она.

Маляр пояснила, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.

При этом, заверила замминистра, оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7. В свою очередь, штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям; руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.

"Оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и бахмутское направление", – добавила она.

По словам заместителя министра обороны Украины, командование ОСГВ на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"То есть когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" – так и есть", подытожила Маляр.