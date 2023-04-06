Маляр о россиянах в Бахмуте: Выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими

Маляр заявила, что оккупанты в Бахмуте идут в наступление под страхом расстрела Фото: mediacenter.gov.ua

"Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом же деле за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов", – написала Маляр.

Она отметила, что эпицентром боевых действий остается восток Украины, где оккупанты продолжают наступательные действия врага на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском.

"Врагу не удается добиться цели на лиманском направлении. Несмотря на горячие бои, действия врага так же безуспешны на авдеевском и марьинском направлениях", – написала замминистра.

Она подчеркнула, что враг не оставляет цели захватить Бахмут.

"Использует для этого не только заключенных "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", – заявила Маляр.

Она заверила, что с украинской стороны ситуация полностью контролируема, и командование "непрерывно проводит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения".