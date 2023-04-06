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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр о россиянах в Бахмуте: Выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими

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Маляр заявила, что оккупанты в Бахмуте идут в наступление под страхом расстрела
Маляр заявила, что оккупанты в Бахмуте идут в наступление под страхом расстрела
Фото: mediacenter.gov.ua

Бахмут Донецкой области сейчас пытаются захватить как завербованные заключенные из ЧВК "Вагнер", так и профессиональные подразделения армии РФ. Об этом написала в Telegram 5 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом же деле за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов", – написала Маляр.

Она отметила, что эпицентром боевых действий остается восток Украины, где оккупанты продолжают наступательные действия врага на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском.

"Врагу не удается добиться цели на лиманском направлении. Несмотря на горячие бои, действия врага так же безуспешны на авдеевском и марьинском направлениях", – написала замминистра.

Она подчеркнула, что враг не оставляет цели захватить Бахмут.

"Использует для этого не только заключенных "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", – заявила Маляр.

Она заверила, что с украинской стороны ситуация полностью контролируема, и командование "непрерывно проводит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Владимир Зеленский в начале февраля 2023 года заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала Маляр в начале апреля. Украинское командование считает, что оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта. 

Теги: Донецкая область, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут
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