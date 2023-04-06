Маляр о россиянах в Бахмуте: Выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими

"Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом же деле за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов", – написала Маляр.
Она отметила, что эпицентром боевых действий остается восток Украины, где оккупанты продолжают наступательные действия врага на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском.
"Врагу не удается добиться цели на лиманском направлении. Несмотря на горячие бои, действия врага так же безуспешны на авдеевском и марьинском направлениях", – написала замминистра.
Она подчеркнула, что враг не оставляет цели захватить Бахмут.
"Использует для этого не только заключенных "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", – заявила Маляр.
Она заверила, что с украинской стороны ситуация полностью контролируема, и командование "непрерывно проводит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Владимир Зеленский в начале февраля 2023 года заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала Маляр в начале апреля. Украинское командование считает, что оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.