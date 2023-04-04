Пригожин "установил флаг" на здании в Бахмуте, которого уже не существует – ВСУ

По его словам, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что якобы "установил флаг" на здании городского совета в Бахмуте, которого больше нет.

"Пригожин ездит в Бахмут, так как в Петербурге сейчас опасно, видим, что там взрываются рестораны. Он устанавливает флаги на зданиях, которые уже давно физически не существуют. Здание городской администрации, о котором он говорит, полностью уничтожено", – сказал Череватый.

По данным Череватого, в районе города за сутки произошло 32 атаки противника, 26 боестолкновений в самом Бахмуте и на окраинах. Там россияне потеряли 91 человека убитыми, 119 ранеными, подбит танк, система "Град" и три склада боеприпасов.

"Больше всего потерь несет "Вагнер", но, учитывая большие потери, они сами не могут выполнять задания, поэтому их усиливают регулярными войсками", – резюмировал спикер ВСУ.

Череватый отметил, что вагнеровцев гонят в бой силой и у них нет другого выхода.

Ранее Пригожин обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием Бахмута установили российский флаг, и заявил, что "юридически" город захвачен РФ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ заявил, что обнародованное Пригожиным видео – фейк. Пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне "очень далеки" от захвата Бахмута.