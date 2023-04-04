Пригожин "установил флаг" на здании в Бахмуте, которого уже не существует – ВСУ

По его словам, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что якобы "установил флаг" на здании городского совета в Бахмуте, которого больше нет.
"Пригожин ездит в Бахмут, так как в Петербурге сейчас опасно, видим, что там взрываются рестораны. Он устанавливает флаги на зданиях, которые уже давно физически не существуют. Здание городской администрации, о котором он говорит, полностью уничтожено", – сказал Череватый.
По данным Череватого, в районе города за сутки произошло 32 атаки противника, 26 боестолкновений в самом Бахмуте и на окраинах. Там россияне потеряли 91 человека убитыми, 119 ранеными, подбит танк, система "Град" и три склада боеприпасов.
"Больше всего потерь несет "Вагнер", но, учитывая большие потери, они сами не могут выполнять задания, поэтому их усиливают регулярными войсками", – резюмировал спикер ВСУ.
Череватый отметил, что вагнеровцев гонят в бой силой и у них нет другого выхода.
Ранее Пригожин обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием Бахмута установили российский флаг, и заявил, что "юридически" город захвачен РФ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ заявил, что обнародованное Пригожиным видео – фейк. Пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне "очень далеки" от захвата Бахмута.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.