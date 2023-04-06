Украинские пограничники показали, как вышли из окружения после тяжелого ближнего боя в Бахмуте. Видео

В Госпогранслужбе рассказали, что ночью оккупанты заняли здания по соседству с домом, где держали оборону пограничники, окружив их. На утро начался тяжелый бой.
"Заступили на позицию мы 1 апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе, как всегда. Постоянные минометные обстрелы", – рассказал пограничник с позывным Архитектор.
По его словам, в Бахмуте очень плотная застройка и небольшие расстояния между домами. И враг ночью зашел в соседние дома и, по сути, окружил бойцов за ночь.
"А утром начался бой. Он был очень тяжелым. И я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону", – добавил он.
Оккупантам тоже удалось бросить несколько гранат в обороняемый дом, в результате он загорелся.
"И нам пришлось через крышу спускаться", – рассказал пограничник.
В результате действий Архитектора и других пограничников украинским бойцам удалось выйти из окруженного здания, уничтожив в бою часть оккупантов.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.
28 марта командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что российские оккупанты бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".