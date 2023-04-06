Украинские пограничники показали, как вышли из окружения после тяжелого ближнего боя в Бахмуте. Видео

В Госпогранслужбе рассказали, что ночью оккупанты заняли здания по соседству с домом, где держали оборону пограничники, окружив их. На утро начался тяжелый бой.

"Заступили на позицию мы 1 апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе, как всегда. Постоянные минометные обстрелы", – рассказал пограничник с позывным Архитектор.

По его словам, в Бахмуте очень плотная застройка и небольшие расстояния между домами. И враг ночью зашел в соседние дома и, по сути, окружил бойцов за ночь.

"А утром начался бой. Он был очень тяжелым. И я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону", – добавил он.

Оккупантам тоже удалось бросить несколько гранат в обороняемый дом, в результате он загорелся.

"И нам пришлось через крышу спускаться", – рассказал пограничник.

В результате действий Архитектора и других пограничников украинским бойцам удалось выйти из окруженного здания, уничтожив в бою часть оккупантов.