Снайперы ССО показали "ночную охоту" на оккупантов под Бахмутом. Видео

"Более 10 уничтоженных оккупантов – результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней", – отчитались в ССО.

Спецназовцы отмечают, что российские оккупанты в ночное время суток пытаются продвигаться и штурмовать позиции сил обороны на бахмутском направлении.

Воины ССО, в свою очередь, постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и с применением оружия различных калибров.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Украинское командование считает, что оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.