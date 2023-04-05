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"Аэроразведка разносит оккупантам "подарки" – каждому в блиндаж!" В ВСУ показали видео боевой работы дронов-разведчиков

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Украинские беспилотники атакуют позиции оккупантов в Донецкой области, сбрасывая боеприпасы
Украинские беспилотники атакуют позиции оккупантов в Донецкой области, сбрасывая боеприпасы
Скриншот: Командувач Тарнавський / Telegram

В Донецкой области в районах Авдеевки и Марьинки за сутки 4 апреля произошло 35 боевых столкновений. Об этом 5 апреля в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На угледарском направлении аэроразведка разносит оккупантам "подарки" – каждому в блиндаж!" – написал Тарнавский, показав соответствующее видео.

По его информации, в ожидании украинского наступления россияне роют окопы во временно оккупированном Крыму.

"Страх врага ощущается даже в воздухе!" – резюмировал командующий ОСГВ "Таврия".

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта. Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. 

По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд разрушен более чем на 80%.

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