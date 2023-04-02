Анонсированное пропагандой "большое наступление" обернулось для России пшиком – ГУР

По данным ГУР, Россия сейчас несет на фронте одни из самых высоких потерь техники за все время войны Фото: EPA

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое большое наступление обернулось для России пшиком – они не получили никакого значимого результата", – сказал Черняк, отвечая на вопрос, насколько хватит наступательных возможностей России в ближайшее время.

Он отметил, что сейчас Россия стремится во что бы то ни стало достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.

"Но полученные нами разведывательные данные позволяют силам безопасности и обороны Украины планировать и осуществлять эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для россиян", – сказал представитель ГУР.

По его информации, если будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024 году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у РФ начнутся раньше.

"Влияние санкций на военно-промышленный комплекс России очень ощутимо. Из-за нехватки комплектующих военно-промышленный комплекс государства-агрессора не способен покрывать потери на фронте, которые сейчас, кстати, одни из самых высоких за все время войны. Сейчас россияне шаманят над устаревшими советскими танками и отправляют их в Украину", – подчеркнул Черняк.

Он обратил внимание, что "не нужно питать иллюзий": старый Т-62 или Т-54 также способен вести огонь. Но, по его мнению, имеющийся в Украине спектр противотанковых средств как собственного, так и западного производства уже доказал способность "нивелировать архаический российский бронетанковый подход".

"О влиянии западных санкций на способность России вести войну свидетельствует также и стремление выжать последние соки из белорусского ВПК и другие отчаянные попытки найти вооружение "на стороне" – в Иране, например", – добавил Черняк.