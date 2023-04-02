Анонсированное пропагандой "большое наступление" обернулось для России пшиком – ГУР

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое большое наступление обернулось для России пшиком – они не получили никакого значимого результата", – сказал Черняк, отвечая на вопрос, насколько хватит наступательных возможностей России в ближайшее время.
Он отметил, что сейчас Россия стремится во что бы то ни стало достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.
"Но полученные нами разведывательные данные позволяют силам безопасности и обороны Украины планировать и осуществлять эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для россиян", – сказал представитель ГУР.
По его информации, если будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024 году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у РФ начнутся раньше.
"Влияние санкций на военно-промышленный комплекс России очень ощутимо. Из-за нехватки комплектующих военно-промышленный комплекс государства-агрессора не способен покрывать потери на фронте, которые сейчас, кстати, одни из самых высоких за все время войны. Сейчас россияне шаманят над устаревшими советскими танками и отправляют их в Украину", – подчеркнул Черняк.
Он обратил внимание, что "не нужно питать иллюзий": старый Т-62 или Т-54 также способен вести огонь. Но, по его мнению, имеющийся в Украине спектр противотанковых средств как собственного, так и западного производства уже доказал способность "нивелировать архаический российский бронетанковый подход".
"О влиянии западных санкций на способность России вести войну свидетельствует также и стремление выжать последние соки из белорусского ВПК и другие отчаянные попытки найти вооружение "на стороне" – в Иране, например", – добавил Черняк.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные, по данным Генштаба, уничтожили более 174 тыс. российских оккупантов, 3618 танков, 6986 боевых бронированных машин и множество другой техники.
Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.