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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Анонсированное пропагандой "большое наступление" обернулось для России пшиком – ГУР

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По данным ГУР, Россия сейчас несет на фронте одни из самых высоких потерь техники за все время войны
По данным ГУР, Россия сейчас несет на фронте одни из самых высоких потерь техники за все время войны
Фото: EPA

Россия продолжает попытки захватить Луганскую и Донецкую области полностью, но украинская разведка позволяет защитникам эффективно противостоять этим попыткам, а санкции значительно ослабляют возможности оккупантов. Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое большое наступление обернулось для России пшиком – они не получили никакого значимого результата", – сказал Черняк, отвечая на вопрос, насколько хватит наступательных возможностей России в ближайшее время.

Он отметил, что сейчас Россия стремится во что бы то ни стало достичь выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.

"Но полученные нами разведывательные данные позволяют силам безопасности и обороны Украины планировать и осуществлять эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для россиян", – сказал представитель ГУР.

По его информации, если будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024 году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у РФ начнутся раньше.

"Влияние санкций на военно-промышленный комплекс России очень ощутимо. Из-за нехватки комплектующих военно-промышленный комплекс государства-агрессора не способен покрывать потери на фронте, которые сейчас, кстати, одни из самых высоких за все время войны. Сейчас россияне шаманят над устаревшими советскими танками и отправляют их в Украину", – подчеркнул Черняк.

Он обратил внимание, что "не нужно питать иллюзий": старый Т-62 или Т-54 также способен вести огонь. Но, по его мнению, имеющийся в Украине спектр противотанковых средств как собственного, так и западного производства уже доказал способность "нивелировать архаический российский бронетанковый подход".

"О влиянии западных санкций на способность России вести войну свидетельствует также и стремление выжать последние соки из белорусского ВПК и другие отчаянные попытки найти вооружение "на стороне"  в Иране, например", – добавил Черняк. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные, по данным Генштаба, уничтожили более 174 тыс. российских оккупантов, 3618 танков, 6986 боевых бронированных машин и множество другой техники. 

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

Теги: Россия, оружие, санкции, танки, вооружение, разведка, наступление, война России против Украины, потери армии России, Андрей Черняк
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