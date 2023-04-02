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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кто придет с мечом, от меча и погибнет". Опубликованы фото разбитой техники россиян в Волновахском районе

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Технику оккупантов уничтожил 74-й батальон ВСУ
Технику оккупантов уничтожил 74-й батальон ВСУ
Фото: Волноваська райдержадміністрація / Facebook

Волновахская районная военная администрация показала остатки разбитой российской техники на территории Донецкой области. Фото опубликованы в Facebook администрации 1 апреля.

"Кто к нам придет с мечом, тот от меча и погибнет. На фото результаты работы 74-го отдельного разведывательного батальона в Волновахском районе", – сказано в описании. 

По информации "Цензор.НЕТ", техника разбита в районе Угледара.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные, по данным Генштаба, уничтожили более 174 тыс. российских оккупантов, 3618 танков, 6986 боевых бронированных машин и множество другой техники. 

Теги: Донецкая область, военная техника, Волноваха, война России против Украины, Угледар, потери армии России
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