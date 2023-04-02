Значительная часть потерь РФ в войне против Украины были небоевыми, в частности – из-за алкоголя – британская разведка

"Хотя с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла до 200 тыс. человек, значительная часть из них была вызвана небоевыми причинами", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что основные причины небоевых потерь, вероятно, включают плохие тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и переохлаждение.
"Российские командиры, вероятно, считают повсеместное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боеспособности. Однако из-за того, что пьянство широко распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как негласно принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий", – заявили в пресс-службе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 2, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/XBel6Fvgf0
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 апреля 2023 года, составили около 174 550 военных, 3618 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".