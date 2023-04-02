Значительная часть потерь РФ в войне против Украины были небоевыми, в частности – из-за алкоголя – британская разведка

"Хотя с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла до 200 тыс. человек, значительная часть из них была вызвана небоевыми причинами", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что основные причины небоевых потерь, вероятно, включают плохие тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и переохлаждение.

"Российские командиры, вероятно, считают повсеместное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боеспособности. Однако из-за того, что пьянство широко распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как негласно принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий", – заявили в пресс-службе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/XBel6Fvgf0 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 2, 2023