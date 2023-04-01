Зимнее наступление РФ в Украине провалилось, преимущество в личном составе растрачено – британская разведка

В ней напоминают, что 11 января 2023 года начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.
"Работа Герасимова на этом посту характеризовалась попыткой начать большое зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Спустя 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", – говорится в сводке.
(2/4) Gerasimov’s tenure has been characterised by an effort to launch a general winter offensive with the aim of extending Russian control over the whole of the Donbas region. Eighty days on, it is increasingly apparent that this project has failed.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 1, 2023
В британской разведке отмечают, что на нескольких направлениях на донбасском фронте российские войска добились незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв и растратили свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".
"Существует реальная возможность того, что Герасимов, после 10 лет в Генштабе, раздвигает границы того, до какой степени политическое руководство России будет смиряться с неудачами", – сказано в сообщении.
(4/4) After ten years as CGS, there is a realistic possibility that Gerasimov is pushing the limits of how far Russia’s political leadership will tolerate failure.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 1, 2023
11 января 2023 года министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президент РФ Владимира Путина к управлению войной, считали в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны предполагали, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.