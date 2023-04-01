Зимнее наступление РФ в Украине провалилось, преимущество в личном составе растрачено – британская разведка

В ней напоминают, что 11 января 2023 года начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Работа Герасимова на этом посту характеризовалась попыткой начать большое зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Спустя 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", – говорится в сводке.

(2/4) Gerasimov’s tenure has been characterised by an effort to launch a general winter offensive with the aim of extending Russian control over the whole of the Donbas region. Eighty days on, it is increasingly apparent that this project has failed. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 1, 2023

В британской разведке отмечают, что на нескольких направлениях на донбасском фронте российские войска добились незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв и растратили свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная возможность того, что Герасимов, после 10 лет в Генштабе, раздвигает границы того, до какой степени политическое руководство России будет смиряться с неудачами", – сказано в сообщении.