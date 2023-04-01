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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зимнее наступление РФ в Украине провалилось, преимущество в личном составе растрачено – британская разведка

Герасимов возглавил оккупационные войска РФ в середине января
Герасимов возглавил оккупационные войска РФ в середине января
Фото: EPA

Можно констатировать, что зимнее наступление оккупантов, начатое после назначения Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине, провалилось, считают в британской разведке. Сводка ведомства опубликована в Twitter минобороны Великобритании.

В ней напоминают, что 11 января 2023 года начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Работа Герасимова на этом посту характеризовалась попыткой начать большое зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Спустя 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", – говорится в сводке.

В британской разведке отмечают, что на нескольких направлениях на донбасском фронте российские войска добились незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв и растратили свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная возможность того, что Герасимов, после 10 лет в Генштабе, раздвигает границы того,  до какой степени политическое руководство России будет смиряться с  неудачами", – сказано в сообщении.

Контекст:

11 января 2023 года министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президент РФ Владимира Путина к управлению войной, считали в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны предполагали, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Великобритания, разведка, наступление, война России против Украины, Валерий Герасимов, война на Донбассе
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