В украинской разведке не исключают новых попыток РФ наступать на Киев, но "повторения эффекта 24 февраля уже не будет"

Юсов: Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война, и фактора неожиданности не будет Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Об этом он заявил в интервью Gazeta.ua, которое вышло 29 марта.

Журналистка напомнила о словах начальника ГУР МО Кирила Буданова о том, что оккупанты могли захватить Киев в первый день полномасштабной войны, если бы смогли десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле. Она спросила, насколько сейчас укреплена северная граница Украины и сама столица.

"Повторение такой ситуации по состоянию на данный момент невозможно. Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война, и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля не будет", – ответил Юсов.