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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской разведке не исключают новых попыток РФ наступать на Киев, но "повторения эффекта 24 февраля уже не будет"

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Юсов: Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война, и фактора неожиданности не будет
Юсов: Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война, и фактора неожиданности не будет
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Если Россия попытается снова наступать на Киев, это будет суицидальным шагом, считает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Об этом он заявил в интервью Gazeta.ua, которое вышло 29 марта. 

Журналистка напомнила о словах начальника ГУР МО Кирила Буданова о том, что оккупанты могли захватить Киев в первый день полномасштабной войны, если бы смогли десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле. Она спросила, насколько сейчас укреплена северная граница Украины и сама столица. 

"Повторение такой ситуации по состоянию на данный момент невозможно. Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война, и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля не будет", – ответил Юсов. 

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Гостомель, разведка, Андрей Юсов, наступление, война России против Украины, Кирилл Буданов
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