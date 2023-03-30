В украинской разведке не исключают новых попыток РФ наступать на Киев, но "повторения эффекта 24 февраля уже не будет"

Об этом он заявил в интервью Gazeta.ua, которое вышло 29 марта.
Журналистка напомнила о словах начальника ГУР МО Кирила Буданова о том, что оккупанты могли захватить Киев в первый день полномасштабной войны, если бы смогли десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле. Она спросила, насколько сейчас укреплена северная граница Украины и сама столица.
"Повторение такой ситуации по состоянию на данный момент невозможно. Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война, и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля не будет", – ответил Юсов.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.