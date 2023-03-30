Россия не сможет набрать 400 тыс. добровольцев для войны в Украине. Вероятно, мобилизация будет принудительной – британская разведка

Собрать 400 тыс. "добровольцев" у РФ в ходе новой волны мобилизации не получится, прогнозируют в британской разведке Фото: EPA (архив)

Россия преподносит кампанию как привлечение добровольцев – профессиональных военных кадров, а не как новую, обязательную мобилизацию, отмечает британская военная разведка.

"Однако существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, а региональные власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору "добровольцев", принуждая мужчин к вступлению в армию", – сказано в сводке.

(3/5) There is a realistic possibility that in practice this distinction will be blurred, and that regional authorities will try to meet their allocated recruitment targets by coercing men to join up. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 30, 2023

Российские власти выбрали якобы "добровольческую модель" для восполнения дефицита кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие в обществе, полагают в британском оборонном ведомстве.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тыс. настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(5/5) However, rebuilding Russia’s combat power in Ukraine will require more than just personnel; Russia needs more munitions and military equipment supplies than it currently has available. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 30, 2023



