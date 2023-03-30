Россия не сможет набрать 400 тыс. добровольцев для войны в Украине. Вероятно, мобилизация будет принудительной – британская разведка

Россия преподносит кампанию как привлечение добровольцев – профессиональных военных кадров, а не как новую, обязательную мобилизацию, отмечает британская военная разведка.
"Однако существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, а региональные власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору "добровольцев", принуждая мужчин к вступлению в армию", – сказано в сводке.
(3/5) There is a realistic possibility that in practice this distinction will be blurred, and that regional authorities will try to meet their allocated recruitment targets by coercing men to join up.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 30, 2023
Российские власти выбрали якобы "добровольческую модель" для восполнения дефицита кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие в обществе, полагают в британском оборонном ведомстве.
"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тыс. настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", – резюмируют в минобороны Великобритании.
(5/5) However, rebuilding Russia’s combat power in Ukraine will require more than just personnel; Russia needs more munitions and military equipment supplies than it currently has available.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 30, 2023
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ. Российский политолог Станислав Белковский отметил, что в Кремле на выполнение этой задачи отвели два месяца. Для этого региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных.