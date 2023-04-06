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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы Сил спецопераций показали уличные бои в Бахмуте. Видео

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В ССО отметили, что публикуют только то, что можно показать всем
В ССО отметили, что публикуют только то, что можно показать всем
Скриншот: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бои за Бахмут Донецкой области продолжаются. Пресс-центр Сил специальных операций ВСУ опубликовал в Instagram видео уличных боев.

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать всем", – говорится в комментарии к видео.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Владимир Зеленский в начале февраля 2023 года заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр в начале апреля.

Украинское командование считает, что оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта. 

Теги: Донецкая область, видео, война России против Украины, Бахмут, ССО, Силы специальных операций
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