ВСУ за сутки отразили более 20 атак врага на четырех направлениях, 13 из них под Марьинкой – Генштаб

Отмечается, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой на всей территории Украины.

По данным ВСУ, российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

В частности, на лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного Донецкой области. Под артиллерийские обстрелы попали Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои.

Здесь за сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак. Обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.