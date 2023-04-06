Авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан" и Supercam.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 апреля 2023 года, составили около 176 240 военных, 3629 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".