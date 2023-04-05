"Встретили незваных гостей горячо". ВСУ показали успешную охоту на танки оккупантов. Видео

"В очередной раз российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ. Но наши воины всегда готовы, поэтому встретили незваных гостей горячо", – сказано в сообщении.

Бойцы отмечают, что первый танк российских оккупантов был подбит сразу.

"Экипаж второго пытался скрыться. И на мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось", – подытожили в 59-й ОМБр.