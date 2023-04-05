ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Встретили незваных гостей горячо". ВСУ показали успешную охоту на танки оккупантов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская армия продолжает терять танки в боях против ВСУ
Российская армия продолжает терять танки в боях против ВСУ
Фото: EPA

Видео боя, во время которого украинские защитники, отражая атаку оккупантов, уничтожили два российских танка, 4 апреля обнародовала в Facebook 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

"В очередной раз российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ. Но наши воины всегда готовы, поэтому встретили незваных гостей горячо", – сказано в сообщении.

Бойцы отмечают, что первый танк российских оккупантов был подбит сразу.

"Экипаж второго пытался скрыться. И на мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось", – подытожили в 59-й ОМБр.

https://www.facebook.com/59ompbr/videos/223184630379497/

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С 24 февраля 2022 года по 5 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 240 оккупантов, 3629 танков, 7005 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, армия РФ, вторжение, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
Галина ГРИШИНА
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (99795)
2
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (96777)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (80376)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (78601)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (74574)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (49993)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (41174)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (37547)
 
 
 
 