"Встретили незваных гостей горячо". ВСУ показали успешную охоту на танки оккупантов. Видео

"В очередной раз российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ. Но наши воины всегда готовы, поэтому встретили незваных гостей горячо", – сказано в сообщении.
Бойцы отмечают, что первый танк российских оккупантов был подбит сразу.
"Экипаж второго пытался скрыться. И на мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось", – подытожили в 59-й ОМБр.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
С 24 февраля 2022 года по 5 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 240 оккупантов, 3629 танков, 7005 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.