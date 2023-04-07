Оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, ограничивают их передвижение и запугивают – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты на блокпостах ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на блокпостах оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

"Целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты заставляет почтальонов раздавать местным жителям бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта.

"Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных помещений и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт", – рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время родителям школьников-выпускников россияне угрожают отказом в полученные детьми свидетельства о базовом среднем образовании.

"Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств", – резюмировали в Генштабе ВСУ.