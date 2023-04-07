Оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, ограничивают их передвижение и запугивают – Генштаб ВСУ

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на блокпостах оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.
"Целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город", – сказано в сообщении.
Кроме того, оккупанты заставляет почтальонов раздавать местным жителям бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта.
"Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных помещений и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт", – рассказали в Генштабе ВСУ.
В то же время родителям школьников-выпускников россияне угрожают отказом в полученные детьми свидетельства о базовом среднем образовании.
"Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.
В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.
Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.