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Оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, ограничивают их передвижение и запугивают – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты на блокпостах ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты на блокпостах ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно занятой территории Запорожской и Херсонской областей, оказывая психологическое и физическое давление на людей.

Об этом 7 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на блокпостах оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

"Целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты заставляет почтальонов раздавать местным жителям бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта.

"Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных помещений и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт", – рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время родителям школьников-выпускников россияне угрожают отказом в полученные детьми свидетельства о базовом среднем образовании.

"Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08CCjtXPDCf7daRkqPPQRpTNQXZtXzHmZL56g8tmc33arsgvuiJqhjjZyrwmbNmjVl

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

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