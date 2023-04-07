Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины – Центр нацсопротивления

"Мобильные группы" ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей юга Украины получать паспорт РФ, отметили в ЦНС Фото: Спротив / Facebook (иллюстративное)

Об этом 7 апреля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Еще в конце марта [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на временно оккупированных территориях. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что эти группы ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей получать паспорт РФ.

"Однако нередко во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы", – указали в ЦНС.

По данным центра, силу используют против тех, кто отказывается брать "вражескую макулатуру".

В ЦНС рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в Центре национального сопротивления.