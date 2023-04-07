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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины – Центр нацсопротивления

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"Мобильные группы" ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей юга Украины получать паспорт РФ, отметили в ЦНС
"Мобильные группы" ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей юга Украины получать паспорт РФ, отметили в ЦНС
Фото: Спротив / Facebook (иллюстративное)

Россияне запустили "мобильные группы" паспортизации на оккупированных территориях юга Украины.

Об этом 7 апреля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Еще в конце марта [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на временно оккупированных территориях. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что эти группы ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей получать паспорт РФ.

"Однако нередко во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы", – указали в ЦНС.

По данным центра, силу используют против тех, кто отказывается брать "вражескую макулатуру".

В ЦНС рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Контекст:

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, паспорт, гражданство, агитация, украинцы, война России против Украины, документы, население, российские оккупанты
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