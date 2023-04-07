Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины – Центр нацсопротивления

Об этом 7 апреля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.
"Еще в конце марта [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на временно оккупированных территориях. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации", – сказано в сообщении.
Отмечается, что эти группы ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей получать паспорт РФ.
"Однако нередко во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы", – указали в ЦНС.
По данным центра, силу используют против тех, кто отказывается брать "вражескую макулатуру".
В ЦНС рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в Центре национального сопротивления.
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.