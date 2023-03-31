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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за медленной паспортизации оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам – Центр национального сопротивления

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Жители оккупированных территорий неохотно получают паспорта РФ, отмечают в ЦНС
Жители оккупированных территорий неохотно получают паспорта РФ, отмечают в ЦНС
Фото: EPA

Россияне планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года, но не могут набрать коллаборантов. Об этом сообщает 31 марта Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

По данным ЦНС, причиной являются малые темпы паспортизации на захваченных землях. Оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и членов партий. Даже набрать людей для обеспечения порядка с паспортом страны-агрессора не получается, говорится в сообщении

В ЦНС отмечают, что на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом России. 

Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, сказано в сообщении.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: референдум, паспорт, война России против Украины, российские оккупанты
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