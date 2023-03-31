Из-за медленной паспортизации оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам – Центр национального сопротивления

По данным ЦНС, причиной являются малые темпы паспортизации на захваченных землях. Оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и членов партий. Даже набрать людей для обеспечения порядка с паспортом страны-агрессора не получается, говорится в сообщении

В ЦНС отмечают, что на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом России.

Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, сказано в сообщении.