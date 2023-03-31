Из-за медленной паспортизации оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам – Центр национального сопротивления

По данным ЦНС, причиной являются малые темпы паспортизации на захваченных землях. Оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и членов партий. Даже набрать людей для обеспечения порядка с паспортом страны-агрессора не получается, говорится в сообщении
В ЦНС отмечают, что на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом России.
Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.