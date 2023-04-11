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Египет планировал тайно продать ракеты России – The Washington Post

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Президент Египта, по данным СМИ, планировал продать РФ ракеты и боеприпасы
Президент Египта, по данным СМИ, планировал продать РФ ракеты и боеприпасы
Фото: EPA

Президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси планировал произвести до 40 тыс. ракет для России, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Об этом говорится в просочившихся документах американской разведки, пишет The Washington Post 10 апреля.

Документ датирован 17 февраля, в нем упоминаются также планы поставок Египтом в РФ артиллерийских снарядов и пороха. Египетским чиновникам приказано держать это в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом", пишет издание.

В документе цитируется Салах ад-Дин (вероятно, Мохамед Салах ад-Дин, государственный министр военного производства, отмечает The Washington Post), который сказал, что прикажет людям работать посменно, если это будет необходимо, "потому что это было наименьшее, что Египет мог бы сделать, чтобы отплатить России за ранее оказанную помощь". В чем состояла эта помощь, не говорится. 

Представитель правительства США на условиях анонимности заявил, что Штатам "ничего не известно о выполнении этого плана".

Представитель министерства иностранных дел Египта посол Ахмед Абу Зейд сказал, что позиция Египта "с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами". Он отметил, что Египет призывает обе стороны к прекращению боевых действий.

"Предоставление оружия России для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта", – пишет издание. Оно отмечает, что Египет, несмотря на углубление связей с Москвой, остается заинтересованным в партнерстве с Соединенными Штатами, которые в течение десятилетий предоставляют стране более $1 млрд в год в виде помощи в области безопасности.

Известно, что президент Египта 29 января встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сразу после визита Блинкена министр иностранных дел Египта ездил в Москву на переговоры с российским руководством, говорится в статье.

Предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта, отмечает издание.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Египет, Абдул Фаттах аль-Сиси, война России против Украины, ракеты, утечка данных
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