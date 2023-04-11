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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море один ракетоноситель, залп может достигать четырех "Калибров" – ВМС ВСУ

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РФ вывела в Черное море четыре корабля
РФ вывела в Черное море четыре корабля
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели в Черное море один ракетоноситель. Об этом 11 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до четырех ракет", – говорится в сообщении.

В Азовское море россияне вывели один корабль, в Средиземное – семь, из них три ракетоносителя, общий залп может достигать 20 ракет.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid026GhdBnjkwhv2v8ziStvp6R6xo42rFNK3992ST1k4FA27ZTMaVYYRmTkAkxjojBkpl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, ракеты
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