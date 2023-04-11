РФ вывела в Черное море один ракетоноситель, залп может достигать четырех "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до четырех ракет", – говорится в сообщении.

В Азовское море россияне вывели один корабль, в Средиземное – семь, из них три ракетоносителя, общий залп может достигать 20 ракет.