В Черном море находится один российский ракетоноситель – ВСУ

Общий залп составляет четыре ракеты "Калибр".

Всего на боевом дежурстве в Черном море оккупанты держат четыре корабля.

Накануне, 9 апреля, оперативное командование "Юг" сообщало о двух российских подводных ракетоносителях.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".