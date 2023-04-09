Оккупанты вывели в Черное море две подводные лодки с "Калибрами" – ОК "Юг"

"Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море. Сейчас они используют подлодки, их две – увеличили с прошедших суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать восьми ракет. Напомню, пуск с подлодки сложнее выявить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно", – подчеркнула Гуменюк.

Также она напомнила о минной опасности.

"После штормовой погоды, сейчас, когда потеплело, море может приносить неприятные сюрпризы к побережью, поэтому нужно следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции до среза воды – хотя бы 200 метров, не приближаться ближе", — резюмировала спикер ОК "Юг".

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.