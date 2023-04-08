За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель – "Укрэнерго"

"Ни одна европейская энергосистема не подвергалась столь масштабной попытке уничтожения: более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них попали в цель – 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции", – говорится в сообщении.

Согласно оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме, "исключительны" – только на первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году потребуется почти $1 млрд.

"Шесть самых холодных месяцев года враг пытался забрать у нас свет и тепло, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Украинские энергетики свели эти попытки на нет. Люди самой мирной профессии открыли свой фронт – энергетический. Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады – только у нас, в "Укрэнерго", это более 1500 специалистов. Резервные схемы – чтобы как можно быстрее восстановить питание потребителей, неординарные технические решения – чтобы отремонтировать поврежденное, тысячи часов переговоров и поиски в 40 странах мира – чтобы найти новое взамен уничтоженного", – подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что существенную помощь оказали европейские партнеры. "Укрэнерго" уже получила около 500 единиц оборудования, при этом еще больше производится и едет в Украину.

"Благодаря объединению усилий по состоянию на сегодняшний день возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети. Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Мы не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не гас свет", – резюмировали в "Укрэнерго".