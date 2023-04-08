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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель – "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", ремонтным бригадам удалось вернуть в работу 80% поврежденной оккупантами магистральной сети
По данным "Укрэнерго", ремонтным бригадам удалось вернуть в работу 80% поврежденной оккупантами магистральной сети
Фото: Укренерго / Telegram

Прошедший отопительный сезон стал самым тяжелым в истории украинской энергосистемы. Об этом 8 апреля в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Ни одна европейская энергосистема не подвергалась столь масштабной попытке уничтожения: более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них попали в цель – 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции", – говорится в сообщении.

Согласно оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме, "исключительны" – только на первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году потребуется почти $1 млрд.

"Шесть самых холодных месяцев года враг пытался забрать у нас свет и тепло, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Украинские энергетики свели эти попытки на нет. Люди самой мирной профессии открыли свой фронт – энергетический. Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады – только у нас, в "Укрэнерго", это более 1500 специалистов. Резервные схемы – чтобы как можно быстрее восстановить питание потребителей, неординарные технические решения – чтобы отремонтировать поврежденное, тысячи часов переговоров и поиски в 40 странах мира – чтобы найти новое взамен уничтоженного", – подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что существенную помощь оказали европейские партнеры. "Укрэнерго" уже получила около 500 единиц оборудования, при этом еще больше производится и едет в Украину.

"Благодаря объединению усилий по состоянию на сегодняшний день возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети. Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Мы не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не гас свет", – резюмировали в "Укрэнерго".

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, отопительный сезон, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема, восстановление
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