Ситуация в энергосистеме позволяет Украине возобновить экспорт электроэнергии в ЕС – Галущенко

Осенью и зимой Россия нанесла по энергосистеме Украины десятки ракетных и дроновых ударов Фото: depositphotos.com

"Он выразил надежду на скорейшее решение [европейской сети операторов системы передачи электроэнергии] ENTSO-E об увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС. Полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний, понесших значительные потери от российских атак, а также подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона", – сообщили в пресс-службе.

Также Галущенко рассказал, что в процессе подготовки к следующей зиме Украина планирует максимально децентрализовать генерацию электроэнергии за счет наращивания маневровых мощностей.

Министр и вице-президент Еврокомиссии обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и газовых турбин и дальнейшую интеграцию Украины в европейские рынки электрической энергии и газа. В частности, Галущенко отметил заинтересованность Украины в участии в платформе совместных закупок природного газа.

Отдельно стороны уделили внимание необходимости сохранения европейских санкций против России в энергетическом секторе и их расширения на ядерную отрасль.

Как заявили в пресс-службе, Шефчович заверил, что ЕС будет продолжать поддержку Украины в борьбе с агрессором и сохранять политическое давление на Россию.