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Ситуация в энергосистеме позволяет Украине возобновить экспорт электроэнергии в ЕС – Галущенко

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Осенью и зимой Россия нанесла по энергосистеме Украины десятки ракетных и дроновых ударов
Фото: depositphotos.com

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Он выразил надежду на скорейшее решение [европейской сети операторов системы передачи электроэнергии] ENTSO-E об увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС. Полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний, понесших значительные потери от российских атак, а также подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона", – сообщили в пресс-службе.

Также Галущенко рассказал, что в процессе подготовки к следующей зиме Украина планирует максимально децентрализовать генерацию электроэнергии за счет наращивания маневровых мощностей.

Министр и вице-президент Еврокомиссии обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и газовых турбин и дальнейшую интеграцию Украины в европейские рынки электрической энергии и газа. В частности, Галущенко отметил заинтересованность Украины в участии в платформе совместных закупок природного газа.

Отдельно стороны уделили внимание необходимости сохранения европейских санкций против России в энергетическом секторе и их расширения на ядерную отрасль.

Как заявили в пресс-службе, Шефчович заверил, что ЕС будет продолжать поддержку Украины в борьбе с агрессором и сохранять политическое давление на Россию.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики. 

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, экспорт, электроэнергия, Марош Шефчович, война России против Украины, Евросоюз, Герман Галущенко
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