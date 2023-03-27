Для восстановления энергосистемы Украина нуждается в доходе от экспорта электричества – комитет ВР по энергетике

Комитет провел заседание подкомитета по энергетической безопасности, где собрались народные депутаты, руководство Министерства энергетики, а также представители украинских энергетических компаний. В ходе встречи они обсудили первоочередные шаги по решению проблем топливно-энергетического комплекса, отмечается в сообщении.

"Все без исключения участники круглого стола согласились, что пока в украинской энергосистеме существует избыток (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", – сообщил комитет.

На встрече также обсудили необходимость продления действия законодательной нормы об использовании части доходов оператора системы передачи от продажи пересечений для экспорта электроэнергии на погашение долгов перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель".