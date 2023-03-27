В Минэнерго сообщили о росте потребления электроэнергии, в Житомирской области возможны отключения

Галущенко подчеркнул, что генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей Фото: mev.gov.ua

В то же время министр подчеркнул, что, несмотря на рост потребления, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

В Харьковской, Донецкой и Херсонской областях после обстрелов со стороны российских оккупантов активно проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

В Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры.