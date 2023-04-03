Одесская область при отключениях получала почти 20% электроэнергии от местных ветростанций – Минэнерго

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году Фото: depositphotos.com

"Когда были повреждены автотрансформаторы на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, за счет двух ветропарков они снабжали электроэнергией критическую инфраструктуру и около 100 тыс. потребителей", – сказал Власенко, уточнив, что обесточенными оставались 550 тысяч потребителей.

В Житомирской области также был поврежден автотрансформатор, и там сейчас сохраняется дефицит электроэнергии по сетевым ограничениям.

"Но благодаря солнечной генерации и солнечным дням у нас ограничительных мер по Житомирской области не происходит, – сказал первый замминистра. – Это еще раз дает нам намек на то, что мы должны принимать все меры для того, чтобы развивать распределенную генерацию из возобновляемых источников энергии".