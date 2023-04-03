Одесская область при отключениях получала почти 20% электроэнергии от местных ветростанций – Минэнерго

"Когда были повреждены автотрансформаторы на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, за счет двух ветропарков они снабжали электроэнергией критическую инфраструктуру и около 100 тыс. потребителей", – сказал Власенко, уточнив, что обесточенными оставались 550 тысяч потребителей.
В Житомирской области также был поврежден автотрансформатор, и там сейчас сохраняется дефицит электроэнергии по сетевым ограничениям.
"Но благодаря солнечной генерации и солнечным дням у нас ограничительных мер по Житомирской области не происходит, – сказал первый замминистра. – Это еще раз дает нам намек на то, что мы должны принимать все меры для того, чтобы развивать распределенную генерацию из возобновляемых источников энергии".
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.
Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.
"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.
Минпром со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.