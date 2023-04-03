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ДЕНЬГИ

Одесская область при отключениях получала почти 20% электроэнергии от местных ветростанций – Минэнерго

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Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году
Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году
Фото: depositphotos.com

Предприятия возобновляемой энергетики Украины зимой помогали смягчать проблему отключений электроэнергии и продолжают эффективно поддерживать энергообеспечение разных областей Украины. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросу развития распределенной генерации в Украине заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко. Видео заседания опубликовано в YouTube комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Когда были повреждены автотрансформаторы на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, за счет двух ветропарков они снабжали электроэнергией критическую инфраструктуру и около 100 тыс. потребителей", – сказал Власенко, уточнив, что обесточенными оставались 550 тысяч потребителей.

В Житомирской области также был поврежден автотрансформатор, и там сейчас сохраняется дефицит электроэнергии по сетевым ограничениям.

"Но благодаря солнечной генерации и солнечным дням у нас ограничительных мер по Житомирской области не происходит, – сказал первый замминистра. – Это еще раз дает нам намек на то, что мы должны принимать все меры для того, чтобы развивать распределенную генерацию из возобновляемых источников энергии".

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.

"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.

Минпром со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.

Теги: энергетика, цены, Житомирская область, Одесская область, электроэнергия, ограничения, инфраструктура, зеленая энергетика, энергосистема
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