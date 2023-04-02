Экспорт "зеленой" электроэнергии полезен для Украины – Герус

"Учитывая то, что сейчас у нас в стране существует определенный профицит, открытие экспорта и именно работа по экспорту были бы win-win ситуацией – полезной и для государства, и для участников рынка. В частности, и для европейских потребителей, которые хотели бы ее покупать", – сказал Герус на круглом столе, посвященном вопросу развития распределенной генерации в Украине.
По его словам, в Украине много участников рынка, которые могут быть продавцами "зеленой" электроэнергии и быть ее экспортерами.
"Есть европейский тренд, есть мировой тренд на то, чтобы активнее использовалась именно "зеленая" энергетика. Есть целый кластер потребителей, институций и правительств, которые готовы платить больше за электроэнергию, если она "зеленая" или товары или услуги произведены с использованием "зеленой" электроэнергии", – подчеркнул нардеп.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.