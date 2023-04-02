Экспорт "зеленой" электроэнергии полезен для Украины – Герус

Есть целый кластер потребителей, институций и правительств, которые готовы платить больше за электроэнергию, если она "зеленая" Фото: sluga-narodu.com

"Учитывая то, что сейчас у нас в стране существует определенный профицит, открытие экспорта и именно работа по экспорту были бы win-win ситуацией – полезной и для государства, и для участников рынка. В частности, и для европейских потребителей, которые хотели бы ее покупать", – сказал Герус на круглом столе, посвященном вопросу развития распределенной генерации в Украине.

По его словам, в Украине много участников рынка, которые могут быть продавцами "зеленой" электроэнергии и быть ее экспортерами.

"Есть европейский тренд, есть мировой тренд на то, чтобы активнее использовалась именно "зеленая" энергетика. Есть целый кластер потребителей, институций и правительств, которые готовы платить больше за электроэнергию, если она "зеленая" или товары или услуги произведены с использованием "зеленой" электроэнергии", – подчеркнул нардеп.