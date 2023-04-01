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Новые ветроэлектростанции не могут работать из-за отсутствия законодательных норм – инвестор

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В течение военного 2022 года в Украине ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях
В течение военного 2022 года в Украине ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях
Фото: pixabay.com

Новые ветроэлектростанции, которые были достроены в Украине за время полномасштабного российского вторжения, не могут быть введены в эксплуатацию и не генерируют электроэнергию из-за отсутствия необходимых изменений в законодательстве, рассказал в комментарии "Укринформу" глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Введению в эксплуатацию ВЭС мешает отсутствие на сегодняшний день законодательной нормы о продлении срока действия технических условий на присоединение к энергосети и договора на поставку электроэнергии по "зеленому" тарифу, сказал Конеченков.

По его словам, несмотря на риски, ведь Россия продолжает совершать ракетный террор по всей территории Украины, специалисты в течение военного 2022 года ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях.

При этом он добавил, что если бы было введено в эксплуатацию больше ветроэнергетических мощностей, например, в Одесской области, то она не страдала бы так сильно из-за отсутствия электроэнергии, как это было во время прошлогодних отключений.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.

"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.

Минпром со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.

Теги: энергетика, цены, тарифы, строительство, электроэнергия, законодательство, зеленая энергетика
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