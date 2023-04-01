Новые ветроэлектростанции не могут работать из-за отсутствия законодательных норм – инвестор

Введению в эксплуатацию ВЭС мешает отсутствие на сегодняшний день законодательной нормы о продлении срока действия технических условий на присоединение к энергосети и договора на поставку электроэнергии по "зеленому" тарифу, сказал Конеченков.
По его словам, несмотря на риски, ведь Россия продолжает совершать ракетный террор по всей территории Украины, специалисты в течение военного 2022 года ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях.
При этом он добавил, что если бы было введено в эксплуатацию больше ветроэнергетических мощностей, например, в Одесской области, то она не страдала бы так сильно из-за отсутствия электроэнергии, как это было во время прошлогодних отключений.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.
Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году.
"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.
Минпром со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%.