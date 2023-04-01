Новые ветроэлектростанции не могут работать из-за отсутствия законодательных норм – инвестор

В течение военного 2022 года в Украине ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях Фото: pixabay.com

Введению в эксплуатацию ВЭС мешает отсутствие на сегодняшний день законодательной нормы о продлении срока действия технических условий на присоединение к энергосети и договора на поставку электроэнергии по "зеленому" тарифу, сказал Конеченков.

По его словам, несмотря на риски, ведь Россия продолжает совершать ракетный террор по всей территории Украины, специалисты в течение военного 2022 года ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях.

При этом он добавил, что если бы было введено в эксплуатацию больше ветроэнергетических мощностей, например, в Одесской области, то она не страдала бы так сильно из-за отсутствия электроэнергии, как это было во время прошлогодних отключений.